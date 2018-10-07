Başakşehir’e müjdeli haber
Fenerbahçe'nin rakibi Medipol Başakşehir, zorlu mücadeleye daha huzurlu çıkacak.
Fenerbahçe'nin rakibi Medipol Başakşehir, zorlu mücadeleye daha huzurlu çıkacak. Sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Cezalı Arda Turan ile sakat Alparslan Erdem oynamayacak.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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