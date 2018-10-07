Başakşehir’e müjdeli haber – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Başakşehir’e müjdeli haber

    Başakşehir’e müjdeli haber

    'nin rakibi , zorlu mücadeleye daha huzurlu çıkacak.

    'nin rakibi , zorlu mücadeleye daha huzurlu çıkacak. Sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Cezalı ile sakat Alparslan Erdem oynamayacak.

    1. 7.10.2018
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