Başakşehir’e müjdeli haber

Fenerbahçe'nin rakibi Medipol Başakşehir, zorlu mücadeleye daha huzurlu çıkacak. Sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Cezalı Arda Turan ile sakat Alparslan Erdem oynamayacak.