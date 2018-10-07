Ali Koç'tan kadro dışı açıklaması – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'tan açıklaması

    Ali Koç'tan kadro dışı açıklaması

    Kulübü Başkanı , 3 futbolcunun bırakılmasının ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Başkanı , maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. , kararları, görevden alınan antrenörler ve hakkında konuştu.

    CİDDİ SEBEPLERİ VAR

    "Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz. , 15 yıldır 'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği hiçbir zaman tartışılmayacak, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Volkan Demirel hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Camiamıza yeni katılmış TD ve SD'nin Volkan gibi birini bırakmak için beni ikna edemez. Bu Yönetim Kurulu kararıdır. Ben bu kararı aldıysam, ciddi sebepleri vardır, bilinsin isterim. Volkan Demirel'in kadro dışı kalması, almak zorunda olduğum bir karardı."

    VOLKAN'IN TAVIRLARINA BAĞLI

    "Bundan sonraki süreç Volkan'ın hal ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum çok sevdiğim Volkan'ın kendi kariyerine yakışır şekilde devam etmesi ve zamanı gelince hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

    1. 7.10.2018 17:17
    2. Güncelleme: 7.10.2018 17:27
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