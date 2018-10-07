Ali Koç'tan kadro dışı açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç, kadro dışı kararları, görevden alınan antrenörler ve Volkan Demirel hakkında konuştu.
CİDDİ SEBEPLERİ VAR
"Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz. Volkan Demirel, 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği hiçbir zaman tartışılmayacak, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Volkan Demirel hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Camiamıza yeni katılmış TD ve SD'nin Volkan gibi birini kadro dışı bırakmak için beni ikna edemez. Bu Yönetim Kurulu kararıdır. Ben bu kararı aldıysam, ciddi sebepleri vardır, bilinsin isterim. Volkan Demirel'in kadro dışı kalması, almak zorunda olduğum bir karardı."
VOLKAN'IN TAVIRLARINA BAĞLI
"Bundan sonraki süreç Volkan'ın hal ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum çok sevdiğim Volkan'ın kendi kariyerine yakışır şekilde devam etmesi ve zamanı gelince hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."
- 7.10.2018 17:17
- Güncelleme: 7.10.2018 17:27
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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