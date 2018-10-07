Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç, kadro dışı kararları, görevden alınan antrenörler ve Volkan Demirel hakkında konuştu.

CİDDİ SEBEPLERİ VAR

"Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz. Volkan Demirel, 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği hiçbir zaman tartışılmayacak, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Volkan Demirel hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Camiamıza yeni katılmış TD ve SD'nin Volkan gibi birini kadro dışı bırakmak için beni ikna edemez. Bu Yönetim Kurulu kararıdır. Ben bu kararı aldıysam, ciddi sebepleri vardır, bilinsin isterim. Volkan Demirel'in kadro dışı kalması, almak zorunda olduğum bir karardı."

VOLKAN'IN TAVIRLARINA BAĞLI

"Bundan sonraki süreç Volkan'ın hal ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum çok sevdiğim Volkan'ın kendi kariyerine yakışır şekilde devam etmesi ve zamanı gelince hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

