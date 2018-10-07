4’lü defans

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, Trnava maçına üçlü savunma ile çıkmıştı. Hızlı ve etkili kanatlara sahip Başakşehir karşısında bu riski almak istemiyor. Hollandalı çalıştırıcı bu sebeple dörtlü defansa dönecek.



BENZİA'DAN 11'E DÖNÜŞ

Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanan maçta 3-5-2 sistemi ile dizilen Kanarya'da Yassine Benzia'ya herhangi bir rol biçilmemişti. Cezayirli yıldız, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden 11'deki yerini alacak. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Phillip Cocu'nun saha içindeki beyni olacak.