4’lü defans
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, Trnava maçına üçlü savunma ile çıkmıştı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, Trnava maçına üçlü savunma ile çıkmıştı. Hızlı ve etkili kanatlara sahip Başakşehir karşısında bu riski almak istemiyor. Hollandalı çalıştırıcı bu sebeple dörtlü defansa dönecek.
BENZİA'DAN 11'E DÖNÜŞ
Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanan maçta 3-5-2 sistemi ile dizilen Kanarya'da Yassine Benzia'ya herhangi bir rol biçilmemişti. Cezayirli yıldız, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden 11'deki yerini alacak. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Phillip Cocu'nun saha içindeki beyni olacak.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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