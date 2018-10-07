4’lü defans – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    4’lü defans

    4’lü defans

    Sarı-lacivertlilerde , Trnava maçına üçlü savunma ile çıkmıştı.

    Sarı-lacivertlilerde , Trnava maçına üçlü savunma ile çıkmıştı. Hızlı ve etkili kanatlara sahip karşısında bu riski almak istemiyor. Hollandalı çalıştırıcı bu sebeple dörtlü defansa dönecek.

    BENZİA'DAN 11'E DÖNÜŞ
    Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanan maçta 3-5-2 sistemi ile dizilen Kanarya'da Yassine Benzia'ya herhangi bir rol biçilmemişti. Cezayirli yıldız, maçıyla birlikte yeniden 11'deki yerini alacak. Tecrübeli futbolcu, 'nun saha içindeki beyni olacak.

    1. 7.10.2018
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