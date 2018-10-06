Yine tatmin etmedi
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Yine tatmin etmedi

    Yine tatmin etmedi

    taraftarı Spartak Trnava maçında oynanan oyundan memnun değil.

    , Trnava karşısında 2-0 kazansa da ortaya konan futbol taraftarları yine mutlu etmedi. Zayıf bir rakibe karşı kendi evinde daha farklı kazanılması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.
    1. 6.10.2018
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