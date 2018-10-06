“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    “Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”

    “Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”

    AK Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, sosyal medyadan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

    Değirmenci "'a ayak üstü sordum, Ne olacak bu Fener'in hali? Onu bana değil 'a sorun dedi. Başkan kızgın" ifadelerini kullandı.
    1. 6.10.2018
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