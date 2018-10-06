Yardımcı olacak – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    olacak

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    Takıma dönen ve defansı toparlayan Skrtel, 3 puana katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

    Takıma dönen ve defansı toparlayan Skrtel, 3 puana katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Daha önce kalitemize yakışacak performansı gösteremedik. Bu galibiyet takımdaki atmosferi değiştirmek için bize olacaktır" dedi.

    1. 6.10.2018
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