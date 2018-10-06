Takıma dönen ve defansı toparlayan Skrtel, 3 puana katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Daha önce kalitemize yakışacak performansı gösteremedik. Bu galibiyet takımdaki atmosferi değiştirmek için bize yardımcı olacaktır" dedi.