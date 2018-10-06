Volkan Demirel ailesiyle alışverişte... – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ailesiyle alışverişte...

    Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...

    Fenerbahçe kalecisi ile eşi Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda Demirel geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

    Fenerbahçe Yönetiminin kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan , bütün günü ailesi ile birlikte geçirerek moral depoladı.

    Milliyet'in haberine göre; öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasına teslim eden ve dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Demirel çifti, daha sonra Funtime Çocuk Eğlence merkezine geçerek çocukları ile uzun süre keyifli dakikalar geçirdi.

    Çoğunlukla çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında zaman geçiren aile, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

    Volkan Demirel

    1. 6.10.2018 19:55
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:09
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