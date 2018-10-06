Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda Demirel geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.
Fenerbahçe Yönetiminin kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, bütün günü ailesi ile birlikte geçirerek moral depoladı.
Milliyet'in haberine göre; öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasına teslim eden ve dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Demirel çifti, daha sonra Funtime Çocuk Eğlence merkezine geçerek çocukları ile uzun süre keyifli dakikalar geçirdi.
Çoğunlukla çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında zaman geçiren aile, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.
- 6.10.2018 19:55
- Güncelleme: 6.10.2018 20:09
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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