Trnava’ya ceza
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Trnava’ya ceza

    Trnava’ya ceza

    'ya Spartak Trnava'ya disiplin cezası verdi.

    UEFA, 20 Eylül'de Slovakya'da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle disipline sevk edilen Trnava'ya 'Seyircilerinin ırkçı tezahüratları' nedeniyle 1 maç seyircisiz cezası ve 82 bin euro para cezası verdi. Trnava 25 Ekim'de Zagreb'le yapacağı maçı seyircisiz oynayacak.
    1. 6.10.2018
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