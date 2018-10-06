SPK’dan müjde
F.Bahçe’nin 70.7 milyon lira bedelli sermaye artışı talebi onaylandı... Kasaya 353 milyon lira girecek
Sermaye Piyası Kurulu'ndan (SPK) Fenerbahçe'ye beklenen müjde geldi. Sarı-lacivertli kulübün 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi. Başkan Ali Koç, temmuz ayında FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında bu iş için kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıklamıştı. Sermaye arttırımı ile Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 353 milyon TL para girmesi bekleniyor. Böylece yönetim mali açıdan rahatlamış olacak. Oluşacak kaynak, UEFA'ya verilen FFP sözünün tutulmasına da katkı sağlayacak.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
SPK’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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