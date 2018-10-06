SPK’dan müjde – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’dan müjde

    <a href="/index/spk?id=2d6629b7-8fe4-4756-a1b0-e295f998e856" class="" rel="tag">SPK</a>’dan müjde

    F.Bahçe’nin 70.7 milyon lira bedelli sermaye artışı talebi onaylandı... Kasaya 353 milyon lira girecek

    Sermaye Piyası Kurulu'ndan () 'ye beklenen müjde geldi. Sarı-lacivertli kulübün 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi. Başkan , temmuz ayında FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında bu iş için kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıklamıştı. Sermaye arttırımı ile 'nin kasasına yaklaşık 353 milyon TL para girmesi bekleniyor. Böylece yönetim mali açıdan rahatlamış olacak. Oluşacak kaynak, 'ya verilen FFP sözünün tutulmasına da katkı sağlayacak.

    1. 6.10.2018
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