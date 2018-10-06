Sermaye Piyası Kurulu'ndan (SPK) Fenerbahçe'ye beklenen müjde geldi. Sarı-lacivertli kulübün 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi. Başkan Ali Koç, temmuz ayında FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında bu iş için kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıklamıştı. Sermaye arttırımı ile Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 353 milyon TL para girmesi bekleniyor. Böylece yönetim mali açıdan rahatlamış olacak. Oluşacak kaynak, UEFA'ya verilen FFP sözünün tutulmasına da katkı sağlayacak.