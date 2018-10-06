Kombineler 300 TL
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kombineler 300 TL

    Kombineler 300 TL

    , basketbol maçları için kombine fiyatlarını açıkladı.

    kadın basketbol takımının, yeni sezonda lig ve Avrupa'da oynayacağı maçların kombine satışları pazartesi günü başlayacak. Resmi siteden yapılan açıklamada sezonluk kombine fiyatı 300 TL olduğu bildirildi.

    1. 6.10.2018
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