Kızmakta haklılar – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kızmakta haklılar

    Kızmakta haklılar

    ?, taraftarın ilk yarı sonunda takımı ıslıklaması hakkında konuştu.

    ?, taraftarın ilk yarı sonunda takımı ıslıklaması için, "Onların kızgınlığını anlıyoruz. Bu nedenle ikinci yarıda karakter ve özveri gösterdik. Daha çok çalışmalıyız. Şimdi lige odaklanmalıyız. Pazar günü alacağımız galibiyet çok önemli" diye konuştu.

    1. 6.10.2018
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