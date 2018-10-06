Kızmakta haklılar

Andre ?Ayew, taraftarın ilk yarı sonunda takımı ıslıklaması için, "Onların kızgınlığını anlıyoruz. Bu nedenle ikinci yarıda karakter ve özveri gösterdik. Daha çok çalışmalıyız. Şimdi lige odaklanmalıyız. Pazar günü alacağımız galibiyet çok önemli" diye konuştu.