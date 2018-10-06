Huzur İslam’da – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Huzur İslam’da

    Huzur İslam’da

    Sarı-lacivertli taraftarlar, “Tek başına bir takım” dedikleri forvetin bonservisinin alınması için çağrı yapt

    Spartak Trnava maçının yıldızı 'nin bonservisinin alınması için taraftarlar kampanya başlattı. Mücadelede 2 golün yanı sıra 4'ü isabetli 8 şut atan, 5 hava topu alıp, 2 de top çalan 30 yaşındaki için sosyal medyada, "Huzur gerçekten de İslam'da", "Slimani diye yazılır kahraman diye okunur", " tek başına bir takım, bonservisi mutlaka alınmalı" paylaşmları yapıldı. 'nin 1.5 milyon euro'ya sezon sonuna kadar kiraladığı Slimani'yi Leicester City, 'dan 30 milyon euro'ya transfer etmişti.

    GÜVEN KAZANDIK
    Slimani, Trnava galibiyetinin takıma güven getireceğini söyledi. her zaman zor dönemlerin olduğunu belirten yıldız, "Sorun adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız. Bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" dedi.

    1. 6.10.2018
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