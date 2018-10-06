Huzur İslam’da
Sarı-lacivertli taraftarlar, “Tek başına bir takım” dedikleri Cezayirli forvetin bonservisinin alınması için çağrı yapt
Spartak Trnava maçının yıldızı İslam Slimani'nin bonservisinin alınması için taraftarlar kampanya başlattı. Mücadelede 2 golün yanı sıra 4'ü isabetli 8 şut atan, 5 hava topu alıp, 2 de top çalan 30 yaşındaki Cezayirli için sosyal medyada, "Huzur gerçekten de İslam'da", "Slimani diye yazılır kahraman diye okunur", "İslam Slimani tek başına bir takım, bonservisi mutlaka alınmalı" paylaşmları yapıldı. Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro'ya sezon sonuna kadar kiraladığı Slimani'yi Leicester City, Sporting Lizbon'dan 30 milyon euro'ya transfer etmişti.
GÜVEN KAZANDIK
Slimani, Trnava galibiyetinin takıma güven getireceğini söyledi. Futbolda her zaman zor dönemlerin olduğunu belirten yıldız, "Sorun adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız. Bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" dedi.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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