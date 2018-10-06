Huzur İslam’da

Spartak Trnava maçının yıldızı İslam Slimani'nin bonservisinin alınması için taraftarlar kampanya başlattı. Mücadelede 2 golün yanı sıra 4'ü isabetli 8 şut atan, 5 hava topu alıp, 2 de top çalan 30 yaşındaki Cezayirli için sosyal medyada, "Huzur gerçekten de İslam'da", "Slimani diye yazılır kahraman diye okunur", "İslam Slimani tek başına bir takım, bonservisi mutlaka alınmalı" paylaşmları yapıldı. Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro'ya sezon sonuna kadar kiraladığı Slimani'yi Leicester City, Sporting Lizbon'dan 30 milyon euro'ya transfer etmişti.



GÜVEN KAZANDIK

Slimani, Trnava galibiyetinin takıma güven getireceğini söyledi. Futbolda her zaman zor dönemlerin olduğunu belirten yıldız, "Sorun adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız. Bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" dedi.