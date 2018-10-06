Fenerbahçe'de şok!
Sezon başından beri yaşanan gelişmeler sonrası, F.Bahçe yönetimi 3 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten de 3 isimle yollarını ayırdı
Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de fatura 6 isme kesildi... Sarı-lacivertli yönetim, Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sezon başından bu yana yaşanan gelişmelerin ardından, yönetimin yaptığı değerlendirme sonucunda 3 futbolcunun yanı sıra, teknik heyetten de 3 isimle (Aykut Kocaman'ın ekibinden olduğu iddiasıyla) yollar ayrıldı.
'TASARRUFLAR SÜRECEK'
Kulüpten açıklamada şu ifadelere yer verildi: Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca teknik heyette yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yolların ayrılması yönünde karar alınmıştır. Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini önemle belirtiriz."
'BU DAHA İLK DALGA'
Dün akşam saatlerinde bomba etkisi yapan bu kararların, Fenerahçe'de yapılacak operasyonların ilk dalgası olduğu, devamının geleceği iddia edildi. Futbol yorumcu ve otoriteleri, tarihinin en kötü süreçlerinden birisini yaşayan sarı-lacivertli camiada, taraftarların sabrının tükendiğini ve yönetimin de bu tepkileri dindirebilmek amacıyla bu tür tedbirlerde ve tasarruflarda bulunmak zorunda olduğunu belirttiler.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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