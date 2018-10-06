Fenerbahçe'de büyük tehlike!
Trnava maçında, Valbuena 2. kez ısınmaya gitmek istemezken, Topal oyuna girerken tepki gösterdi. Cocu’nun oyuncular nezdinde artık eski itibarı yok!
Fenerbahçe, Spartak Trnava galibiyeti ile rahat bir nefes aldı ancak takım içindeki sıkıntılar devam ediyor. Ortaya çıkan yeni sorun ise 'otorite' krizi. Süper Lig'de üst üste alınan şok yenilgiler nedeniyle taraftarın gözünden düşen Phillip Cocu, her hafta sahaya farklı sistem ve kadro ile çıkması, yoğun eleştiriler ve artan 'gönderilecek' haberleri sonrası oyuncular nezdinde de itibarını kaybetmeye başladı. Önceki akşamki maçta kulübede Mathieu Valbuena ve Mehmet Topal'ın sergilediği tavır bu durumun göstergesi olarak yorumlandı.
KALSA BİLE İŞİ ARTIK ZOR
İlk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra tekrar ısınmaya yollanan tecrübeli isim sinirlenerek, gitmek istemedi. Araya idari menajer Onar Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna dahil oldu. 87'de oyuna girmesi istenen Mehmet Topal ise 'Şimdi mi? Maç bitmek üzere!..' anlamında saat işareti yaparak tepkide bulundu. Bu görüntü 'otorite zaafı' olarak değerlendirildi. Phillip Cocu'nun takımın başında kalsa bile işinin bundan sonra eskisinden çok daha zor olacağı ifade ediliyor.
YÖNETİM UYARACAK
Fenerbahçe Yönetimi'nin kulübede yaşanan hadise nedeniyle Valbuena ve Topal'ı uyarması bekleniyor. Rizespor yenilgisi sonrası, "Bunlar o formanın ağırlığının farkında değiller" diyen Ali Koç'un disiplin konusunda çok titiz olduğu ve asla taviz vermeyeceği belirtiliyor.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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