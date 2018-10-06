Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın rakip sahada Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçı öncesi son idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
- 6.10.2018 20:20
- Güncelleme: 6.10.2018 20:38
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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