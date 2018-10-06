Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

    Futbol Takımı, 'in 8. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.

    Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
    , 'in 8. haftasında yarın rakip sahada Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçı öncesi son idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    1. 6.10.2018 20:20
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:38
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