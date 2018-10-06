Sezona kötü bir giriş yaparak taraftarını üzen Fenerbahçe, hem iyi skor almak hem de taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Başakşehir maçından 3 puan alarak ligde toparlanmak isterken, liderlik mücadelesi veren Başakşehir ise son iki haftada kaybettiği puanları telafi etmek istiyor.

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. 7 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım 14. sırada yer alıyor. Hafta içinde Spartak Trnava'yı 2-0 yenerek moral depolayan Fenerbahçe, bu ivmeyi lige de taşımak istiyor.



Başakşehir zirveyi geri almak peşinde

Son yıllarda Abdullah Avı yönetiminde dikkat çeken bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de hedef yine şampiyonluk... Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 14 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Lige iyi başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri son iki haftada 4 puan kaybetti. Başakşehir bu mücadeleden 3 puan alarak Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.