Cezada indirim
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cezada indirim

    Cezada indirim

    , F.Bahçe’ye Beşiktaş derbisindeki çirkin tezahürat nedeniyle 40 bin TL ceza vermişti.

    Tahkim Kurulu, yapılan itiraz sonucu bu olayın bu sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle para cezasının 20 bin TL'ye indirildiğini açıkladı.
    1. 6.10.2018
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