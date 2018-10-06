Bir kez daha 3-5-2









Cocu, Başakşehir maçında da 3-5-2'den vazgeçmeyecek. Avrupa Ligi'nde 3-5-2 sistemiyle çift forvet oynatan teknik patron Cocu'nun Başakşehir karşısında da aynı dizilişi deneyebileceği bildirildi. Hollandalı, takımı defansif oynattığı için eleştiriliyordu. 6.10.2018 Etiketler: Başakşehir







