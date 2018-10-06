Bir kez daha 3-5-2
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Bir kez daha 3-5-2

    Bir kez daha 3-5-2

    Cocu, maçında da 3-5-2'den vazgeçmeyecek.

    Avrupa Ligi'nde 3-5-2 sistemiyle çift forvet oynatan teknik patron Cocu'nun karşısında da aynı dizilişi deneyebileceği bildirildi. Hollandalı, takımı defansif oynattığı için eleştiriliyordu.

    1. 6.10.2018
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