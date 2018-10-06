Başlangıç derbiyle
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Başlangıç derbiyle

    Başlangıç derbiyle

    Fenerbahçe Basket Takımı, lige derbisi ile başlıyor.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonunun ilk haftasında bugün F.Bahçe, SJ'yi ağırlayacak. Ülker Salonu'ndaki karşılaşma 17.30'da başlayacak. İki ekip arasında geçen yıl normal sezonda oynanan 2 maçı da Fener kazanmıştı

    1. 6.10.2018
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