Başakşehir mesaisi başladı
UEFA’da 11’de oynayanlar rejenerasyon çalışması, diğerleri çift kale maç yaptı
Sarı-lacivertliler ?ara vermeden Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek. Ülker Stadı'nda yarın akşam saat 18.00'de oynanacak mücadelenin biletleri ise dün genel satışa açıldı. Fiyatlar 32.5 ile 305 lira arasında.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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