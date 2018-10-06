Başakşehir mesaisi başladı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    mesaisi başladı

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> mesaisi başladı

    ’da 11’de oynayanlar rejenerasyon çalışması, diğerleri çift kale maç yaptı

    Sarı-lacivertliler ?ara vermeden 'de Medipol ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek. Ülker Stadı'nda yarın akşam saat 18.00'de oynanacak mücadelenin biletleri ise dün genel satışa açıldı. Fiyatlar 32.5 ile 305 lira arasında.

    1. 6.10.2018
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