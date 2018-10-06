Ay-yıldıza 3 Fenerli – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Ay-yıldıza 3 Fenerli

    Ay-yıldıza 3 Fenerli

    Dört büyüklerden A 'a en çok oyuncuyu veren takım oldu.

    Dört büyüklerden A 'a en çok oyuncuyu veren takım oldu. , Şener Özbayraklı ve , ve ile oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi. Lucescu, G.Saray'dan 2 oyuncu çağırırken, ve 'dan 1'er kişi aldı.

    BARIŞ DA ÜMİTLERDE
    Kanarya'nın genç yıldızı Barış Alıcı da Ümit 'a çağrıldı. Ümitler, 12 Ekim'de U21, 16 Ekim'de ise U21 ile karşılaşacak. Barış ve diğer oyuncular, pazartesi günü Limak Eurasia Kavacı 'da toplanacak.

    1. 6.10.2018
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