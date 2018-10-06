Ay-yıldıza 3 Fenerli
Dört büyüklerden A Milli Takım'a en çok oyuncuyu veren takım Fenerbahçe oldu.
Dört büyüklerden A Milli Takım'a en çok oyuncuyu veren takım Fenerbahçe oldu. Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım, Bosna Hersek ve Rusya ile oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi. Lucescu, G.Saray'dan 2 oyuncu çağırırken, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 1'er kişi aldı.
BARIŞ DA ÜMİTLERDE
Kanarya'nın genç yıldızı Barış Alıcı da Ümit Milli Takım'a çağrıldı. Ümitler, 12 Ekim'de Fransa U21, 16 Ekim'de ise Macaristan U21 ile karşılaşacak. Barış ve diğer oyuncular, pazartesi günü Limak Eurasia Kavacı İstanbul'da toplanacak.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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