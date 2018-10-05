TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.
Kurul, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.
- 5.10.2018 16:07
- Güncelleme: 5.10.2018 16:09
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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