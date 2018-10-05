TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'ye indirim

    TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim

    () Tahkim Kurulu, Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

    'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.

    Kurul, TFF () Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.

    1. 5.10.2018 16:07
    2. Güncelleme: 5.10.2018 16:09
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