Slimani'den hayat öpücüğü!
Sarı-lacivertliler, Slimani’nin 2 golüyle Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alıp, moral buldu
FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU
KALECİ Chudy'nın hatalı yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan Slimani bu kez topu filelere gönderip stresi bitirdi: 1-0. Aynı Slimani 68'de bir kez daha sahneye çıktı. Ayew'in ortasında kendini geriye doğru atıp nefis bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Fenerbahçe bu sonuçla D Grubu'nda ilk puanlarını alırken, ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ndeki 56. maçında 29. galibiyetini elde etti. (15 beraberlik, 12 yenilgi). Trnava ise 3 puanda kaldı ve üçüncülüğe geriledi. Fenerbahçe 3. maçında Anderlecht'e konuk olacak.
10 MAÇTA 3 GOL
Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde tek golünü Beşiktaş'a atan İslam Slimani, Spartak Trnava filelerini 2 kez havalandırıp bu kupada 10 maçta 3 gole ulaştı.
- 5.10.2018
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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