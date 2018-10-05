Slimani'den hayat öpücüğü! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Slimani'den hayat öpücüğü!

    Slimani'den hayat öpücüğü!

    Sarı-lacivertliler, Slimani’nin 2 golüyle ’nde ilk galibiyetini alıp, moral buldu

    D Grubu'nda , sahasında konuk ettiği Slovak ekibi 'yı 2-0 mağlup ederek ikinci maçında 3 puanla tanıştı. Sarılacivertliler zayıf rakibi karşısında ilk yarıda tek kale oynarken, golü bir türlü bulamadı. Sahanın en iyisi 3 kez kaleyi yoklarken, ikisinde top çerçeveyi bulmadı. 31'deki pozisyonda ise kaleci Chudy köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı. İkinci yarıda da Fenerbahçe maçın tek hakimiydi. Beklenen gol 52'de geldi.

    FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU
    KALECİ Chudy'nın hatalı yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan Slimani bu kez topu filelere gönderip stresi bitirdi: 1-0. Aynı Slimani 68'de bir kez daha sahneye çıktı. Ayew'in ortasında kendini geriye doğru atıp nefis bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Fenerbahçe bu sonuçla D Grubu'nda ilk puanlarını alırken, ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ndeki 56. maçında 29. galibiyetini elde etti. (15 beraberlik, 12 yenilgi). Trnava ise 3 puanda kaldı ve üçüncülüğe geriledi. Fenerbahçe 3. maçında Anderlecht'e konuk olacak.

    10 MAÇTA 3 GOL
    Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde tek golünü 'a atan İslam Slimani, Spartak Trnava filelerini 2 kez havalandırıp bu kupada 10 maçta 3 gole ulaştı.
    1. 5.10.2018
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