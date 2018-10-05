İslam Slimani: "Maçtan önce hepimiz şehitler için üzgündük"
Spartak Trnava galibiyetinde 2 golle yıldızlaşan İslam Slimani maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Slimani: "Her şeyden önce bugünkü terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilemek istiyorum. Takım olarak zor günler geçiriyorduk. Bugün güzel bir reaksiyon gösterdik. Futbolda her zaman zor dönemler vardır. Bu skor bize ilerisi için güven verecektir. Bana göre sorun adaptasyon sorunu değil. Takım bütünlüğü halinde düşündüğümüzde her bireyin iyi olması lazım. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha da iyi olacağız."
Eljif Elmas: "Galibiyet için çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz. İlk yarıda çok şans bulduk, gol atamadık. 2. yarıda baskılı başlayıp golleri bulduk. Kendimle ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Her zaman limden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. İnşallah böyle devam ederim."
Jailson: "Galip gelip öz güvenimizi geri getirmek istiyorduk. Bunu başardık. Zor durumda olduğumuzun farkındayız ama bu durumdan hep birlikte olup çıkabileceğimizin farkındayız."
Skrtel: "Biz birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Bugün 90 dakika oynayıp kazanmamıza yardımcı olduğum için mutluyum. Kulüp üzerinde kötü bir hava vardı ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. ahada bir şeyler eksikti. Biz büyük bir takıma ve kalitemize yakışacak performansları gösteremedik. Takımdaki atmosferi değiştirmek adına bu galibiyet önemliydi. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."
- 4.10.2018 22:23
- Güncelleme: 5.10.2018 02:03
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
İslam Slimani: "Maçtan önce hepimiz şehitler için üzgündük" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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