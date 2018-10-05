Skrtel toparladı – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Skrtel toparladı

    Skrtel toparladı

    Sakatlığı geçen stoper, hatasız oynayarak savunmayı rahatlattı. Neustadter de ona eşlik etti

    MARTİN Skrtel döndü, 'nin savunması kendine geldi. Sakatlığı nedeniyle ve maçlarında forma giyemeyen stoper, maçıyla tekrar ilk 11'deki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu 90 dakika boyunca hatasız bir oyun sergiledi. Defansta yaptığı kritik müdahaleler ve kademelere zamanında girerek forvetlerine ciddi bir pozisyon şansı vermedi. Roman Neustadter de iyi anlaştığı Skrtel'e eşlik edince karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
    1. 5.10.2018
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