Kocaman’ın ekibine tasfiye! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Kocaman’ın ekibine tasfiye!

    Kocaman’ın ekibine tasfiye!

    yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak ’ın ekibini tasfiye etti.

    yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak 'ın ekibini tasfiye etti.

    yönetimi, sezon başında ile yollarını ayırarak Cocu'yu takımın başına getirmişti. Aykut Kocaman'ın ayrıldığı dönemde yardımcıları kulüpten ayrılmamış, Cocu ile çalışmaya devam etmişlerdi. Ancak Fenerbahçe futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar değişimi gündeme getirmiş ve Başkan geçtiğimiz günlerde, "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Aykut Kocaman döneminden beri görev yapan Turgay Altay, ve Alper Aşçı ile yollar ayrıldı.

    1. 5.10.2018 20:05
    2. Güncelleme: 5.10.2018 20:49
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