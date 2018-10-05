Kocaman’ın ekibine tasfiye!
Fenerbahçe yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak Aykut Kocaman’ın ekibini tasfiye etti.
Fenerbahçe yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak Aykut Kocaman'ın ekibini tasfiye etti.
Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Cocu'yu takımın başına getirmişti. Aykut Kocaman'ın ayrıldığı dönemde yardımcıları kulüpten ayrılmamış, Cocu ile çalışmaya devam etmişlerdi. Ancak Fenerbahçe futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar değişimi gündeme getirmiş ve Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Aykut Kocaman döneminden beri görev yapan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollar ayrıldı.
- 5.10.2018 20:05
- Güncelleme: 5.10.2018 20:49
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Toplam 2
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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