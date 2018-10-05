Jailson rüzgarı! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    rüzgarı!

    Jailson rüzgarı!
    'nin orta sahası , dün yine ilk 11'deydi. Eljif Elmas ile birlikte orta sahada yer alan Jailson, üstlendiği defansif görevin hakkını verdi. Jailson hem kaptığı toplar hem de verdiği paslar ile dikkati çekti. Brezilyalı maç sonu yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç aldık. Artık pazar günü kazanmamız lazım" diye konuştu.
    1. 5.10.2018
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