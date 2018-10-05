Isla tekrar 11’de – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Isla tekrar 11’de

    Isla tekrar 11’de
    SARI-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç aradan sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki maçında ilk 11'de oynayan tecrübeli isim, son 5 karşılaşmada formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla sağ bekte çalışkan bir görüntü çizmesine rağmen performansı yine vasatı aşamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da zaman zaman tepki gösterdi.
    1. 5.10.2018
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