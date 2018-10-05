Frey alkış aldı – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Frey alkış aldı

    Frey alkış aldı
    HAFTA içerisinde BB Erzurumspor'un eski teknik direktörü tarafından, "Beğenmediğimiz için almadık. 600 bin euro'ya getirebilirdik" dediği Michael Frey dün ilk 11'deydi. İsviçreli santrfor, Slimani ile yan yana oynadı ve performansı alkış aldı. Frey'in istekli ve arzulu futbolu ile Slimani'yle uyumu dikkat çekti.
    1. 5.10.2018
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