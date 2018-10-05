Fenerbahçe'de liste kabarık
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.
Comolli ve Cocu tarafından başkan Ali Koç'a sunulan rapor doğrultusunda takımdaki uyumu bozduğu ve istenilen çalışmayı yapmadıkları belirtilen futbolcuların uzaklaştırılmaları istendi. Başkan Ali Koç'un gerekli işlemlerin yapılmasını söylemesi üzerine oyuncular takımdan uzaklaştırıldı.
Cocu'nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'nda altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.
Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.
- 5.10.2018 22:38
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Toplam 15
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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