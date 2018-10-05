Fenerbahçe'de büyük şok! 3 isim kadro dışı!
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'de büyük şok! 3 isim kadro dışı!

    Fenerbahçe'de büyük şok! 3 isim kadro dışı!

    , , Aatıf Chahechouhe ve 'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    , , Aatıf Chahechouhe ve 'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

    "Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

    - Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

    - Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

    Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 5.10.2018 19:47
    2. Güncelleme: 5.10.2018 20:49
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