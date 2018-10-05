Fenerbahçe'de büyük şok! 3 isim kadro dışı!
Fenerbahçe, Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;
- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.
- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 5.10.2018 19:47
- Güncelleme: 5.10.2018 20:49
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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