Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı
Fenerbahçe taraftarları, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle Andre Ayew'i ıslıkladı.
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Spartak Trnava maçı büyük önem taşıyordu. Takımın son halinden memnun olmayan taraftarlar da geçtiğimiz haftalarda gösterdikleri tepkiyi sürdürdü.
Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.
Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde boş bir alan ve sağ kanatta müsait bir durumda arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki çekti.
Tribündeki bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.
İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.
- 4.10.2018 20:52
- Güncelleme: 5.10.2018 01:52
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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