Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Spartak Trnava maçı büyük önem taşıyordu. Takımın son halinden memnun olmayan taraftarlar da geçtiğimiz haftalarda gösterdikleri tepkiyi sürdürdü.

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.

Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde boş bir alan ve sağ kanatta müsait bir durumda arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki çekti.

Tribündeki bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.

İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.