Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, 7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Dün akşamki Spartak Trnava maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 5.10.2018 14:11
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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