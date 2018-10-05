Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 8'inci haftasında, 7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Dün akşamki Spartak Trnava maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 5.10.2018 14:11
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