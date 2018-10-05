Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı devirerek moral depolayan Fenerbahçe gözünü lige çevirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu karşılaşmanın detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Sezona kötü bir giriş yaparak taraftarını üzen Fenerbahçe, hem iyi skor almak hem de taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Başakşehir maçından 3 puan alarak ligde toparlanmak isterken, liderlik mücadelesi veren Başakşehir ise son iki haftada kaybettiği puanları telafi etmek istiyor.
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. 7 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe zor günler geçiriyor
Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım 14. sırada yer alıyor. Hafta içinde Spartak Trnava'yı 2-0 yenerek moral depolayan Fenerbahçe, bu ivmeyi lige de taşımak istiyor.
Başakşehir zirveyi geri almak peşinde
Son yıllarda Abdullah Avı yönetiminde dikkat çeken bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de hedef yine şampiyonluk... Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 14 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Lige iyi başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri son iki haftada 4 puan kaybetti. Başakşehir bu mücadeleden 3 puan alarak Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.
- 5.10.2018 14:35
- Güncelleme: 5.10.2018 15:27
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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