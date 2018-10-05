Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde 'yı devirerek moral depolayan gözünü lige çevirdi. Sarı-lacivertliler, 'in 8. haftasında 'i konuk edecek. Peki - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu karşılaşmanın detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

    Sezona kötü bir giriş yaparak taraftarını üzen , hem iyi skor almak hem de taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Başakşehir maçından 3 puan alarak ligde toparlanmak isterken, liderlik mücadelesi veren Başakşehir ise son iki haftada kaybettiği puanları telafi etmek istiyor.

    Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto 8. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden 'i ağırlayacak. 7 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu karşılaşmayı yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Fenerbahçe - maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe zor günler geçiriyor
    Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım 14. sırada yer alıyor. Hafta içinde 'yı 2-0 yenerek moral depolayan Fenerbahçe, bu ivmeyi lige de taşımak istiyor.

    Başakşehir zirveyi geri almak peşinde
    Son yıllarda Abdullah Avı yönetiminde dikkat çeken bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de hedef yine şampiyonluk... Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 14 puanla lider 'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Lige iyi başlayan 'nın öğrencileri son iki haftada 4 puan kaybetti. Başakşehir bu mücadeleden 3 puan alarak 'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

    1. 5.10.2018 14:35
    2. Güncelleme: 5.10.2018 15:27
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