Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.
Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi."
- 4.10.2018 19:12
- Güncelleme: 5.10.2018 01:46
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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