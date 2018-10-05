Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    , 18 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , altyapıda forma giyen 18 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz 'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

    Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.

    Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi."



    1. 4.10.2018 19:12
    2. Güncelleme: 5.10.2018 01:46
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