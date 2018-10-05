Anderlecht sıfır çekti!
F.BAHÇE'NİN grubundaki diğer maçta, Belçika ekibi Anderlecht, lider D.Zagreb'e de 2-0 yenildi. İlk maçında Trnava'ya kaybeden Anderlecht, Hırvat rakibi önünde 19'da Hajrovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibinde Vranjes 46'da kırmızı kart gördü. Gojak 68'de skoru 2-0'a taşırken, Zagreb'de de 90'da Catherine kırmızı gördü. F.Bahçe'nin 25 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Anderlecht, sıfır puan ve golle sonuncu sırada kaldı.
- 5.10.2018
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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