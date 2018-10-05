Anderlecht sıfır çekti! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    sıfır çekti!

    Anderlecht sıfır çekti!

    F.BAHÇE'NİN grubundaki diğer maçta, ekibi , lider D.Zagreb'e de yenildi. İlk maçında Trnava'ya kaybeden Anderlecht, Hırvat rakibi önünde 19'da Hajrovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibinde Vranjes 46'da kırmızı kart gördü. Gojak 68'de skoru 2-0'a taşırken, Zagreb'de de 90'da Catherine kırmızı gördü. F.Bahçe'nin 25 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Anderlecht, sıfır puan ve golle sonuncu sırada kaldı.

    1. 5.10.2018
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