Yeni hoca için 3 kriter!
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    hoca için 3 kriter!

    Yeni hoca için 3 kriter!

    Yönetim, teknik direktör için üç kriter belirledi

    1 Genç olacak. Uzun vadeli düşünülecek
    2 Hücum futbolu oynatacak. Yenildiği zaman bile alkışlanan bir takım yaratacak
    3 Gençlere sahip çıkacak. Onları takıma adapte edecek

    1. 4.10.2018
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