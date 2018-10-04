Yönetim, yeni teknik direktör için üç kriter belirledi

1 Genç olacak. Uzun vadeli düşünülecek

2 Hücum futbolu oynatacak. Yenildiği zaman bile alkışlanan bir takım yaratacak

3 Gençlere sahip çıkacak. Onları takıma adapte edecek