Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: "Bizim için iyi bir tecrübe oldu"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Spartak Trnava'nın teknik direktörü Radoslav Latal, karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Latal, son zamanlarda deplasmanlarda iyi performans gösteremediklerini belirtti.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda büyük baskı kurduğunu ve bunun kendileri açısından top kayıplarına neden olduğunu dile getiren Latal, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin bu baskısını kırmak için ayağımızda top tutmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık. Belki ilginç gelecek ama bence ilk yarıda ikinci yarıdan daha kötü oynadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Yaptığımız ilk hatada kalemizde gol gördük. İkinci golü yedikten sonra maçı çevirmemiz çok zordu. Bu karşılaşma bizim için iyi bir tecrübe oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."
Latal, Dinamo Zagreb'in 6 puana ulaştığını ve büyük şans yakaladığını da ifade ederek, gruptan çıkacak ikinci takımın Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak maçların ardından belli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
- 4.10.2018 23:08
- Güncelleme: 4.10.2018 23:08
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Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR HADİ BÜYÜK BAŞKAN ALİ KOÇ İSPATLA ŞU BÜYÜK BAŞKANLIĞINI GETİR ERSUN YANAL HOCAYI
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Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN BU BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBU SENİ ÇOK SEVİYOR LÜTFEN SİZDE BİZE SEVGİNİZİ ISPATLAYIN VE ERSUN YANALI GETİRİN
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Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA FEGHOULI,BELHANDA VE CALIK BUNDAN SONRA O PARALARI RUYALARINDA GORURLER, HARAM ZIKKIM OLSUN ADAMLAR SAHADA DOLASIYOLAR.
Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: "Bizim için iyi bir tecrübe oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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