Slimani: "Maçtan önce hepimiz şehitler için üzgündük"

Slimani: "Her şeyden önce bugünkü terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilemek istiyorum. Takım olarak zor günler geçiriyorduk. Bugün güzel bir reaksiyon gösterdik. Futbolda her zaman zor dönemler vardır. Bu skor bize ilerisi için güven verecektir. Bana göre sorun adaptasyon sorunu değil. Takım bütünlüğü halinde düşündüğümüzde her bireyin iyi olması lazım. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha da iyi olacağız."

Eljif Elmas: "Galibiyet için çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz. İlk yarıda çok şans bulduk, gol atamadık. 2. yarıda baskılı başlayıp golleri bulduk. Kendimle ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Her zaman limden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. İnşallah böyle devam ederim."

Jailson: "Galip gelip öz güvenimizi geri getirmek istiyorduk. Bunu başardık. Zor durumda olduğumuzun farkındayız ama bu durumdan hep birlikte olup çıkabileceğimizin farkındayız."

Skrtel: "Biz birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Bugün 90 dakika oynayıp kazanmamıza yardımcı olduğum için mutluyum. Kulüp üzerinde kötü bir hava vardı ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. ahada bir şeyler eksikti. Biz büyük bir takıma ve kalitemize yakışacak performansları gösteremedik. Takımdaki atmosferi değiştirmek adına bu galibiyet önemliydi. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

''PERFORMANSIMDAN ÇOK MEMNUN DEĞİLİM''



Sezon başında antrenman yapamamanın eksiklik olacağını bildiğini kaydeden Ayew, ''Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum. Mağlup olduğumuz maçlardaki performansımdan çok memnun değilim. Performansımı bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum'' diye konuştu.