Mücadeleye fırtına gibi başlayan temsilcimiz üst üste net pozisyonlar buldu ancak gol yapamadı. İlk yarı Fenerbahçe çok daha üstün bir oyun oynadı ancak devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da temsilcimiz çok hızlı başladı.

SLİMANİ SAHNEDE!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü İslam Slimani, 52. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Martin Skrtel'in kafayla indirdiği topu kaleci Martin Chudy uzaklaştırmak istedi ancak altıpas içerisinde oluşan karambolde topa dokunan Islam Slimani, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Spartak Trnava ağlarıyla buluşturdu. Bu golle temsilcimiz Trnava karşısında 1-0 öne geçti.

FARK İKİYE ÇIKTI!

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Andre Ayew, son çizgiden ortasını yaptı, bu ortaya ön direkte iyi yükselen Islam Slimani, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Martin Chudy'nin sağından ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 3 yaptı ve D Grubu'nda üçüncü sıraya yükseldi. Trnava ise yine 3 puanla averajla 2. sırada kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise Dinamo Zagreb, Anderlecht'i deplasmanda 2-0'la geçti ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Belçika temsilcisi ise 0 puanla grubun dibine demir attı.

MAÇTAN NOTLAR

3-5-2 dizilişiyle sahada

Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı. Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.



Skrtel döndü

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu. Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

Isla tekrar 11'de

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

Tribünlerin büyük bölümü doldu

Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Bu sezon iç sahadaki Benfica, Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında tribünlerin tamamına dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmaya da ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 30 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti. Spartak Trnava için İstanbul'a gelen 200'e yakın Slovak taraftar ise deplasman tribününden takımlarını destekledi.

Şehitler unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında şehit olan askerleri unutmadı. Maçtan önce İstiklal Marşı'nı söyleyen taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda." diye bağırdı. Maraton Tribünün üstünde ise tüm tribünü kaplayan dev bir Türk bayrağı açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.