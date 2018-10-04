Küskünleri mi kastetti! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Küskünleri mi kastetti!

    Küskünleri mi kastetti!
    Başkan 'un kulüp dergisindeki yazısında kullandığı, "Değişime direnç gösteren, başarıya inanmayan, eski düzenin devamını isteyen zihniyet" sözleri oyunculara 'gözdağı' olarak yorumlandı. Gözler ise takım içindeki '' isimlere çevrildi. , Valbuena, , ve kaleci 'in adları bu listede geçiyor.
    1. 4.10.2018
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