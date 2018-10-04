Frey bize de önerildi istemedik! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    bize de önerildi istemedik!

    Frey bize de önerildi istemedik!
    Erzurum'un eski hocası , F.Bahçe'de yedek bekleyen 'in daha önce kendilerine sunulduğu iddialarını kabul etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Altıparmak, "O dönemde Mbokani ile ilgileniyorduk. Frey de önerilen 3-4 oyuncudan biriydi, ancak beğendiğimiz, istediğimiz bir isim olmadı, fiyatı da 600 bin euro civarındaydı" dedi. Frey, 4 yıllık imza attığı F.Bahçe'de yılda 1.2 milyon euro kazanacak.
    1. 4.10.2018
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