Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı mağlup etmesinin ardından gruptaki sıralama değişti
Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Anderlecht, Zagreb'e mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu:
Dinamo Zagreb - 6 puan
Fenerbahçe - 3 puan
Spartak Trnava - 3 puan
Anderlecht - 0 puan
- 4.10.2018 22:03
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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