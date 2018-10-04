Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'den Mihajlovic açıklaması

    Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması

    , iddialarını yalanladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne 'in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

    Kamuoyuna duyurulur

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    1. 4.10.2018 13:44
    2. Güncelleme: 4.10.2018 13:45
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