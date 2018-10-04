Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    taraftarı 'i ıslıkladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> taraftarı <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a>'i ıslıkladı

    taraftarları, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle 'i ıslıkladı.

    'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından maçı büyük önem taşıyordu. Takımın son halinden memnun olmayan taraftarlar da geçtiğimiz haftalarda gösterdikleri tepkiyi sürdürdü.

    taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle 'e ıslıkla tepki gösterdi.

    Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde boş bir alan ve sağ kanatta müsait bir durumda arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki çekti.

    Tribündeki bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.

    İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ
    Fenerbahçe'nin ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

    1. 4.10.2018 20:52
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