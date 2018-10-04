Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı
Fenerbahçe taraftarları, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle Andre Ayew'i ıslıkladı.
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Spartak Trnava maçı büyük önem taşıyordu. Takımın son halinden memnun olmayan taraftarlar da geçtiğimiz haftalarda gösterdikleri tepkiyi sürdürdü.
Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.
Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde boş bir alan ve sağ kanatta müsait bir durumda arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki çekti.
Tribündeki bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.
İLK YARI SONUNDA DA BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.
- 4.10.2018 20:52
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
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