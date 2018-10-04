8. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlara atanan hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında ALi Palabıyık düdük çalacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
6 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Ekim Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: ALi Palabıyık
19.00 Akhisarspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
- 4.10.2018 10:35
- Güncelleme: 4.10.2018 10:46
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Yorum
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Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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