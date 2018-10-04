8. haftanın hakemleri belli oldu! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    8. haftanın hakemleri belli oldu!

    8. haftanın hakemleri belli oldu!

    'in 8. haftasında oynanacak maçlara atanan hakemler belli oldu.

    'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemler belli oldu. ile arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında ALi Palabıyık düdük çalacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

    6 Ekim Cumartesi

    13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

    16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

    19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

    7 Ekim Pazar

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

    18.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: ALi Palabıyık

    19.00 Akhisarspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

    20.30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

    1. 4.10.2018 10:35
    2. Güncelleme: 4.10.2018 10:46
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