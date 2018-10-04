Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , 18 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, 18 yaşındaki <a href="/index/deniz-yilmaz?id=a1278684-391f-413c-b3d7-0bf6ba1b85ec" class="" rel="tag">Deniz Yılmaz</a> ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , altyapıda forma giyen 18 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz 'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

    Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.

    Televizyonu'na konuşan , "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi."



    1. 4.10.2018 19:12
    2. Güncelleme: 4.10.2018 19:31
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