Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.
Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi."
- 4.10.2018 19:12
- Güncelleme: 4.10.2018 19:31
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Yorum
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Gs Cevdet Tek suçlu Terim’dir defans zaafiyeti marifetidir bu zayıf Porto bir daha bulunmaz yazıklar olsun
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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