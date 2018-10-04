F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi

    F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi 'yı konuk etti. 'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, , Aatif ve Benzia yedek soyundu.

    SKRTEL İLK 11'DE GÖREV ALDI
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren 'e ilk 11'de görev verdi.
    Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen , hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

    İSMAİL DEVRİM'İN ÇOCUKLARI TRİBÜNDE
    Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi. Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak 'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

    TRİBÜNLER DOLMADI
    Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler dolmadı. 'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle büyük ölçüde boş kaldı. Öte yandan Spartak Trnava'yı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.

    1. 4.10.2018 20:06
    2. Güncelleme: 4.10.2018 20:20
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