F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, Spartak Trnava maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Aatif ve Benzia yedek soyundu.
SKRTEL İLK 11'DE GÖREV ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.
Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen Martin Skrtel, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.
İSMAİL DEVRİM'İN ÇOCUKLARI TRİBÜNDE
Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi. Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.
TRİBÜNLER DOLMADI
Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler dolmadı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle büyük ölçüde boş kaldı. Öte yandan Spartak Trnava'yı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.
- 4.10.2018 20:06
- Güncelleme: 4.10.2018 20:20
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 9
Yorum
Ua5454 Adamlar anderlechti yendi adına bakıp aldanmayın. Cocunun çıkardığı 11 de şaka gibi topal orta sahada 10 tane reyes eder
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