F.Bahçe kasasını doldurdu!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    F.Bahçe kasasını doldurdu!

    F.Bahçe kasasını doldurdu!

    galibiyeti sonrası , galibiyet primi olan 570 bin 'nun da sahibi oldu.

    Avrupa Ligi ikinci hafta maçında 'yı sahasında 2-0 mağlup eden kasasını da doldurdu. UEFA'nın grup aşamalarında belirlediği 570 bin 'luk (yaklaşık 4 milyon TL) galibiyet primini kasasına koydu.

    1. 4.10.2018 22:10
    2. Güncelleme: 4.10.2018 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe kasasını doldurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN