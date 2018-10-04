F.Bahçe kasasını doldurdu!
Spartak Trnava galibiyeti sonrası Fenerbahçe, galibiyet primi olan 570 bin Euro'nun da sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Spartak Trnava'yı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kasasını da doldurdu. UEFA'nın grup aşamalarında belirlediği 570 bin Euro'luk (yaklaşık 4 milyon TL) galibiyet primini kasasına koydu.
- 4.10.2018 22:10
- Güncelleme: 4.10.2018 22:12
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Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR HADİ BÜYÜK BAŞKAN ALİ KOÇ İSPATLA ŞU BÜYÜK BAŞKANLIĞINI GETİR ERSUN YANAL HOCAYI
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Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN BU BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBU SENİ ÇOK SEVİYOR LÜTFEN SİZDE BİZE SEVGİNİZİ ISPATLAYIN VE ERSUN YANALI GETİRİN
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Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA FEGHOULI,BELHANDA VE CALIK BUNDAN SONRA O PARALARI RUYALARINDA GORURLER, HARAM ZIKKIM OLSUN ADAMLAR SAHADA DOLASIYOLAR.
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