Benzia: "Ezan sesi başka" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Benzia: "Ezan sesi başka"

    Benzia: "Ezan sesi başka"

    'nin 'nın Lille takımından kiraladığı Yassine Benzia, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu:

    "Fransa'daki yoğun ikili mücadeleli ve temaslı , 'deki futbola benziyor. Bu yüzden adapte sorunu çekmedim.

    maçında 'deki atmosfer muhteşemdi. İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını gördüm.

    Bir Müslümanın Fransa'da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı. Burada her zaman ezan sesi var ve yediğiniz yemek helal mi diye düşünmüyorsunuz.

    Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum, beni buraya getirmek için çok uğraştılar. Böyle büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum.

    Ailemin çoğu Cezayir'de, sadece annem Fransa'da yaşıyor.

    1. 4.10.2018
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